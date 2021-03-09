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Лунный день сегодня 9 марта 2021 года

Лунный день сегодня 9 марта 2021 года

Чтобы любые ваши дела увенчались успехом, необходимо обращать внимание на рекомендации астрологов. Они помогут обойти энергетические ловушки, создаваемые Луной, и взять от этого дня только самое лучшее.


Сегодняшний день многие эксперты называют спокойным и ясным. Текущее положение Луны является далеко не самым удачным, но у него будут свои существенные плюсы. Например, это идеальное время для того, чтобы попробовать забыть о прошлом, сфокусировавшись на текущих делах. Постарайтесь привлечь в свою жизнь позитивные мысли, чтобы прогнать прочь плохие воспоминания.

Фаза Луны: начинается 26 лунный день. Луна все еще убывает, но сегодня она это делает в Знаке Водолея. 26 лунный день хорошо сочетается с энергией Воздуха, но не во всех аспектах, так что придется проявлять некоторую осторожность в сфере финансов.

Магнитные бури 9 марта: Солнце было спокойным уже несколько дней, поэтому возмущения магнитосферы не ожидается.

Что принесет удачу в этот день


избавление от старых вещей;
ссоры, конфликты;
критика;
благотворительность;
спешка.

Что отпугнет успех сегодня


покупки;
нарушение закона;
командировки.

Домашние дела по лунному календарю

Дома сегодня лучше заниматься самыми простыми делами, которые не требуют больших затрат энергии и времени. Энтузиазм у многих сменится на нежелание следить за чистотой и порядком. При желании можно будет избавиться от мусора и лишних вещей. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пока что отложить на потом ремонт, генеральную уборку.

Что надеть в этот вторник

Голубой и синий цвета помогут сохранить спокойствие и умиротворенность. Сегодняшний день довольно сложен, поэтому внешний вид должен помогать решать проблемы, а не создавать новые. Следует отдать предпочтение свободным вещам или классическому стилю.


Очень полезно будет носить украшения, созданные своими руками или подаренные близкими людьми. Они помогут стабилизировать ситуацию в любовной сфере. Особенно это касается представительниц прекрасного пола. Мужчинам стоит выбирать одежду с узором в клетку. Лучший камень-талисман на сегодня — гематит.

Настроение и здоровье 9 марта

Спокойная Луна в Водолее поможет забыть о прошлых ошибках, пересмотреть к ним свое отношение. Последний период лунного цикла, который актуален прямо сейчас, является связующим звеном между старым и новым. Желательно избавляться от всего ненужного. С неприятными людьми лучше перестать общаться.


Необходимо приготовиться к вступлению Луны в новый цикл. Для этого необходимо подумать о будущем, избавиться от неприятных воспоминаний. В такие дни, как этот, многие из нас смогут наконец забыть о неприятном опыте и сфокусироваться на чем-то хорошем, освободиться от груза накопленной негативной энергии.

Любовь и отношения в 26 лунный день

Если кто-то решит уйти из вашей жизни, не удерживайте этого человека. Если вы повстречаете кого-то нового, то не спешите создавать отношения. Проверьте сначала зодиакальную совместимость между вами. Для романтики день подходит не лучшим образом, ровно как и для ссор, критики.

У влюбленных и супружеских пар может полностью или частично пропасть влечение, на основе чего могут возникнуть сильные конфликты. Не исключено, что одинокие люди смогут найти вторую половинку, но не нужно торопить события.

Финансы и работа по лунному календарю


Постарайтесь закончить начатые ранее дела. Займитесь решением актуальных проблем. Все интересные идеи, которые приходят вам в голову, просто записывайте. Не начинайте заниматься ими сейчас и не рассказывайте о них окружающим. Новую гениальную идею могут присвоить себе ваши враги.

Это очень плохой день для покупок, организаторской деятельности, решения юридических проблем. Вас будут окружать много соблазнов, от которых стоит воздержаться. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, лучше отложить командировки, заключение финансовых сделок. Полезно заниматься благотворительностью.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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