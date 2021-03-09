Мендель назвала санкции США против Коломойского началом

Лидия Мартынова

Владимир Зеленский готов бросить вызов влиянию олигархов во всех сферах. Об этом пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила в интервью изданию «ГОРДОН».

«Еще на своей пресс-конференции 20 мая президент сделал намек на то, что некоторые телеканалы должны бы позаботиться о чистоте своего финансирования и чистоплотности своей журналистики. Это был май 2020 года, а санкции против них ввели в конце января 2021 года. Все это время никто не сидел сложа руки, а искали определенные доказательства», — отметила Юлия Мендель.

По ее словам, удар уже нанесен по куму президента России, нардепу от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку, бизнесмену Дмитрию Фирташу и Игорю Коломойскому.

«Меньше двух лет прошло, у нас произошел удар по трем очень известным людям, которые представляют огромные финансовые группы, которые сделали свое состояние на государственном бюджете, налогах — на том, за что должны жить украинцы. Такого не делал никто», — считает пресс-секретарь президента Украины.

Она напомнила, что трем бывшим топ-менеджерам «ПриватБанка, ранее принадлежавшего Коломойскому, объявили подозрение в растрате 137 млн грн.

«Штаты — это пока довольно… Да, санкция определенная, которая является больше символической и показывает, что у них есть доказательства его коррупции, поскольку там звучит четко слово „коррупция“. Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало», — подчеркнула Мендель.