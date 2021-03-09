Мендель рассказала, что общего между «подлым» Порошенко и Медведчуком и кто из них сильнее

Анастасия Иванова

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, обрушилась с критикой на Петра Порошенко. В интервью «Гордон» Мендель высказала мнение, что Порошенко «только тем и занимается, что обвиняет» и тем самым вредит единству страны.

«Петр Алексеевич только тем и занимается, что обвиняет… Я пока не вижу, чтобы он делал что-то полезное для государства, но обвинять — это, конечно, его», — заявила Мендель.

На просьбу охарактеризовать пятого президента тремя словами Мендель не смогла найти ни одной позитивной характеристики. «Подлый, пользуется очень грязными инструментами, опасный», — заявила она.

Сравнивая Порошенко и нардепа Виктора Медведчука, Мендель заявила, что оба вредны для Украины, поскольку разделяют общество. «Они идентичны… Они никак не влияют на единство страны, не помогают вернуть наши оккупированные территории, не помогают двигаться к миру и восстанавливать украинскую экономику. Возможно, хуже Медведчук. Может, потому, что, как мне кажется, он сильнее», — рассуждает пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, ранее Юлия Мендель заявила, что Зеленский готов бросить вызов олигархам. До этого пресс-секретарь хвасталась, что якобы двумя сообщениями в Twitter помогла стабилизировать украинскую валюту.

Фото iuliia_mendel/Instagram