Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Мендель рассказала, что общего между «подлым» Порошенко и Медведчуком и кто из них сильнее

Мендель рассказала, что общего между «подлым» Порошенко и Медведчуком и кто из них сильнее

Мендель рассказала, что общего между «подлым» Порошенко и Медведчуком и кто из них сильнее

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, обрушилась с критикой на Петра Порошенко. В интервью «Гордон» Мендель высказала мнение, что Порошенко «только тем и занимается, что обвиняет» и тем самым вредит единству страны.

«Петр Алексеевич только тем и занимается, что обвиняет… Я пока не вижу, чтобы он делал что-то полезное для государства, но обвинять — это, конечно, его», — заявила Мендель.

На просьбу охарактеризовать пятого президента тремя словами Мендель не смогла найти ни одной позитивной характеристики. «Подлый, пользуется очень грязными инструментами, опасный», — заявила она.

Сравнивая Порошенко и нардепа Виктора Медведчука, Мендель заявила, что оба вредны для Украины, поскольку разделяют общество. «Они идентичны… Они никак не влияют на единство страны, не помогают вернуть наши оккупированные территории, не помогают двигаться к миру и восстанавливать украинскую экономику. Возможно, хуже Медведчук. Может, потому, что, как мне кажется, он сильнее», — рассуждает пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, ранее Юлия Мендель заявила, что Зеленский готов бросить вызов олигархам. До этого пресс-секретарь хвасталась, что якобы двумя сообщениями в Twitter помогла стабилизировать украинскую валюту.

Фото iuliia_mendel/Instagram

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Под резиденцию Зеленского в Конча-Заспе стянули Нацгвардию и полицию: что происходит
Под резиденцию Зеленского в Конча-Заспе стянули Нацгвардию и полицию:
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
Борис Джонсон восхитился Елизаветой II после интервью Меган Маркл и принца Гарри
Борис Джонсон восхитился Елизаветой II после интервью Меган Маркл и
В США потребовали объяснить отсутствие санкций по «Северному потоку-2»
В США потребовали объяснить отсутствие санкций по «Северному потоку-2»
Мендель рассказала, что общего между «подлым» Порошенко и Медведчуком и кто из них сильнее
Мендель рассказала, что общего между «подлым» Порошенко и Медведчуком
«Да какие вы певцы!»: стало известно, из-за чего Агутин конфликтовал с Градским
«Да какие вы певцы!»: стало известно, из-за чего Агутин конфликтовал
Юлия Ауг: «Я не воспитывала дочь»
Юлия Ауг: «Я не воспитывала дочь»
Ингеборга Дапкунайте: «Из-за дурацкой вежливости мою фамилию произносят неправильно»
Ингеборга Дапкунайте: «Из-за дурацкой вежливости мою фамилию
Россиян предостерегли от публикации чужих фотографий в соцсетях
Россиян предостерегли от публикации чужих фотографий в соцсетях
Вильфанд спрогнозировал "величавый" уход зимы из европейской части России
Вильфанд спрогнозировал "величавый" уход зимы из европейской части
Певица Manizha поделилась эмоциями после победы в отборе на «Евровидение»
Певица Manizha поделилась эмоциями после победы в отборе на
В России захотели запретить алкоголикам становиться руководителями
В России захотели запретить алкоголикам становиться руководителями

Топ на сегодня

Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных осложнений COVID-19
Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных
Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
Главный инфекционист США оценил рост заболеваемости COVID-19
Главный инфекционист США оценил рост заболеваемости COVID-19
Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
Россияне сняли со счетов 28 миллиардов долларов в иностранной валюте за год
Россияне сняли со счетов 28 миллиардов долларов в иностранной валюте

Еще по теме

Мендель призналась, сколько заплатили за интервью Зеленского The Guardian
Состояние Зеленского улучшается - Мендель
У пресс-секретаря Зеленского рассмотрели засос на шее
Команда Зеленского предложила обменять Сенцова на Вышинского