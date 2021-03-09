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Менеджер певицы Manizha объяснила выбор песни на русском для «Евровидения»

Менеджер певицы Manizha объяснила выбор песни на русском для «Евровидения»Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Менеджер певицы Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) Майя Серикова объяснила, почему артистка выбрала для «Евровидения» песню на русском языке. Об этом она рассказала «Подъему».

«Нам хотелось бы, чтобы песня на языке страны, которую будет представлять артист, прозвучала на международной арене. Это же прекрасно!» — сообщила Серикова. Она также высоко оценила шансы певицы на победу в песенном конкурсе.

Отмечается, что отдельные интернет-пользователи нашли в песне Russian Woman русофобские мотивы, а также назвали произведение издевкой над нацией, учитывая таджикское происхождение Манижи. Подобные претензии менеджер певицы комментировать не стала.

Ранее худрук коллектива «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева оценила победу певицы Manizha в отборе на участие в «Евровидении». По ее мнению, артистка не подходит на роль представителя России на песенном конкурсе.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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