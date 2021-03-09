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Мезенцев: интеграцию РФ и Белоруссии нужно согласовать без давления

Мезенцев: интеграцию РФ и Белоруссии нужно согласовать без давления
Окончательное согласование дорожных карт по интеграции России и Белоруссии должно проходить без давления, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Не нужно требовать выхода на пакетное подписание: все или ничего. Этапно проработали, посмотрели - готовы ли к адаптации, готовы ли к подписанию, договариваемся... Без давления, подчеркиваю", - сказал посол в интервью телеканалу РБК.

Россия

По материалам: ria.ru
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