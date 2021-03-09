МИД прокомментировал решение турецкого суда по делу об убийстве Карлова

Лидия Мартынова

Москва внимательно следила за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве Героя России, посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, удовлетворена тем, что, наконец, вынесено решение, рассчитывает, что Анкара передаст исчерпывающие сведения о заказчиках убийства, заявили в МИД РФ.

Ранее суд в Анкаре огласил приговоры по делу об убийстве Андрея Карлова. Из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро оправданы. Дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.