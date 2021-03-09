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Милана Тюльпанова: «Кержаков совсем перестал интересоваться сыном»

Милана Тюльпанова: «Кержаков совсем перестал интересоваться сыном»

Развод Миланы с Александром Кержаковым был максимально скандальным, спортсмен даже хотел отобрать у нее сына. Суд оставил ребенка с матерью, и теперь футболист перестал участвовать в его воспитании.


В последнее время Милана Тюльпанова не раз становилась участницей громких историй. Однако, что бы ни происходило в жизни, она остается заботливой мамой для своего трехлетнего сына Артемия. Мальчик родился в браке с футболистом Александром Кержаковым. Во время скандального развода спортсмен хотел лишить супругу родительских прав, однако, суд в итоге оставил малыша с матерью.

Если раньше спортсмен еще хоть как-то интересовался судьбой и воспитанием наследника, то в последнее время окончательно потерял к нему интерес.

«Видится с Темой папа от силы раз в полгода, — прокомментировала Тюльпанова «NewsTes.ruу». — Никаких подарков не дарит — на встречах я не присутствовала, но ни разу сын ничего с них не приносил домой. На днях перевел алименты, это он делает достаточно исправно. Я говорю, мол, если надумаешь общаться со своим ребенком, сообщи заранее. Он даже ничего не ответил. Возможно, все это, конечно, связано с тем, что сейчас Кержаков постоянно находится в Томске (тренирует местный клуб «Томь» — прим. ред.), но тем не менее».

В свою очередь и Артемий уже отвык от какого-либо присутствия отца в жизни и ничего про него не спрашивает. Зато мальчик прекрасно подружился с нынешним возлюбленным Миланы. С бизнесменом Евгением она познакомилась в прошлом году, их отношения напоминают мексиканский сериал, однако, парочку это, похоже, вполне устраивает.

На каникулах Тюльпанова и ее избранник устроили свадебную церемонию на Мальдивах, однако, после успели сильно рассориться. Милана обвинила мужчину в обмане, угрозах и жажде пиара, однако, все это в итоге оказалось наговорами на него со стороны третьих лиц. Компромисс был найден, извинения принесены: сейчас ребята продолжают строить отношения. «Артемий с Женей такие кореша, — смеется Тюльпанова. — Могут поиграть в мяч, в какие-то компьютерные штуки, мультики посмотреть. Ну и, понятно, он может сыну объяснить что хорошо, а что плохо, как можно себя вести, как нельзя».

Помимо воспитания сына Милана продолжает развивать дело, к которому ее подтолкнул сложный развод. Она давно помогает женщинам, попавшим в непростую ситуацию, а теперь совместно с психологом Натальей Земцовой разработала и запустила курс, который рассказывает о выходе из созависимых отношений и о причинах появления абьюзивной зависимости у людей. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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