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Министр строительства заявил о нехватке 1,2 млн строителей в России

Министр строительства заявил о нехватке 1,2 млн строителей в России

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что стране не хватает как минимум 1,2 млн строителей. Не во всех регионах удается возместить этот дефицит российскими гражданами.

Файзуллин заметил, что немало строителей, прибывших из стран ближнего зарубежья, были вынуждены уехать в прошлом году на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

"В ручном управлении мы завозим строителей, но массовый механизм пока отрабатывается, чтобы обеспечить ввоз. Нам еще как минимум 1,2 млн нужно возместить на стройках", — цитирует его ТАСС.

До этого Россия уже предпринимала централизованный завоз мигрантов для работы на стройках. С декабря 2020 года около 14 тысяч граждан Таджикистана, Узбекистана и Казахстана смогли проехать на территорию страны в упрощенном порядке. Подобный механизм возлагает функцию санитарно-эпидемиологического контроля на застройщиков. Согласно поручению президента России, правительство должно было решить проблему привлечения мигрантов на стройки до 1 марта.

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По материалам: uposters.ru
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