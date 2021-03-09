Мясников назвал приводящие к раку болезни зубов

Вадим Карасев

Александр Мясников Фото: Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл связь между болезнями зубов и онкологическими заболеваниями. В эфире телеканала «Россия 1» доктор отметил необходимость ухода за полостью рта, а также прокомментировал свежие исследования ученых. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Мясникова, эксперты в области здравоохранения установили, что бактерии, которые размножаются во рту при заболеваниях зубов и десен (например, парадонтите), могут приводить к развитию различных видов злокачественных опухолей. Поэтому подобные недуги увеличивают шанс развития рака поджелудочной железы, уверен телеведущий.

«Те, у кого постоянно воспаленные, кровоточащие десны, боль, шатающиеся зубы, — это люди, которые имеют значительно больший риск заболеть онкологией, а также инфарктами и инсультами», — пояснил Мясников. Он также добавил, что уход за полостью рта влияет на общее состояние здоровья человека.

Ранее Мясников объяснил, почему рекомендует прививаться и тем, кто уже перенес коронавирус. Он уточнил, что далеко не все люди знают, переболели ли они и имеют ли антитела.