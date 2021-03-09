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Мошенники научились красть деньги через мобильный банк

Мошенники научились красть деньги через мобильный банк

Эксперты в сфере информационной безопасности рассказали, как мошенники могут украсть деньги со счета, воспользовавшись мобильным банком. Такие случаи не имеют широкого распространения, поэтому злоумышленники чаще применяют приемы социальной инженерии, пишет РИА "Новости".

Ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов объяснил, что самые опасные уязвимости связаны с недостаточной авторизацией и аутентификацией пользователей. Обычно речь идет о мобильных приложениях или сайтах интернет-банкинга.

По словам руководителя отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослава Бабина, аферисты могут воспользоваться такой "лазейкой" и узнать паспортные данные, расходы, сумму вкладов жертвы и прочую приватную информацию. В определенных случаях преступники имеют возможность даже украсть деньги со счета.

"Вторая по популярности проблема — это возможность проведения атак на клиентов (36%), что может позволить получить доступ в ваш личный кабинет, а при совокупности разных уязвимостей — даже вывести деньги", — предупредил специалист.

Ранее NEWSTES писал, что появилась новая схема мошенничества с возвратом переводов. 

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По материалам: uposters.ru
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