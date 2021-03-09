Москвичей предупредили о надвигающемся «барическом молотке»

Вадим Карасев

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

В ближайшую пятидневку жителей Москвы и столичного региона ожидает «барический молоток». Об этом россиян предупредил ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус, передает телеканал «Звезда».

По словам Леуса, термин «барический молоток» связан с атмосферным давлением — в регион, а также центральную часть России надвигается Североатлантический циклон, из-за которого возникнет быстрая смена теплых и холодных масс. Она вызовет сильные колебания атмосферного давления.

«В частности, позавчера в Москве давление опускалось до отметки 731 мм ртутного столба. Сегодня к вечеру оно подрастет до 751 мм, то есть получается 20 миллиметров менее чем за двое суток. Завтра давление еще будет выше, а к выходным начнет резко падать», — объяснил синоптик.

Он добавил, что термина «барический молоток» нет в официальной науке, а также предупредил, что частая и резкая смена синоптических процессов стала отличительным явлением минувшей зимы и начавшейся весны. По словам Леуса, резкие колебания атмосферного давления могут повлиять на метеозависимых людей.

Ранее специалист «Фобоса» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве в ночь на 11 марта могут появиться ледяные иглы в небе и морозный туман, при котором видимость ухудшится до 500-1000 метров. В темное время суток могут появиться светящиеся «столбы», идущие от фонарей в небо.