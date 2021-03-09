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Мужчина преуменьшил заработок жены и был публично осмеян

Мужчина преуменьшил заработок жены и был публично осмеянФото: Zach Reiner / Unsplash

Пользователь Reddit с ником kicksjoysharkness поделился историей о том, как публично высмеял собственного брата. Мужчина объяснил, что родственник на семейном ужине преуменьшил заработок жены, уверяя, что именно он купил дом и автомобиль.

Автор поста пояснил, что его 32-летний брат Люк (Luke) в целом хороший человек, но крайне ленивый: он всегда хотел иметь много денег, но не прилагал достаточно усилий для их заработка. При этом для рассказчика не было секретом, что основные деньги в семье зарабатывает супруга брата Джейн. Женщина отмечала, что Люк не любит обсуждать этот момент публично.

Однако недавно пары собрались на семейный обед, где присутствовали родители братьев. Во время разговора Люк заявил, что он купил и дом, и машину, что крайне смутило как брата, так и Джейн. В ответ на это kicksjoysharkness намекнул родственнику на ложь в его словах: «Люк, мне кажется, это не совсем честно. Джейн — главная кормилица в вашей семье, и ведь она купила и дом, и машину, не так ли?» Люк рассмеялся и объявил, что это не так.

После семейного мероприятия Люк позвонил брату и накричал на него. Он заявил, что разоблачитель влез не в свое дело. С тех пор они не общаются, однако Джейн оценила поступок автора рассказа.

В комментариях большинство юзеров поддержали автора публикации. Пользователи подчеркнули, что со стороны брата было некорректно так врать и лучше было бы либо молчать об этом, либо указывать на то, что эти покупки были совершены вдвоем с супругой. WunWegWunDarWun_ уверен, что такое отношение Люка приведет к скорому разводу.

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По материалам: lenta.ru
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