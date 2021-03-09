Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мужчина всю жизнь страдал от перхоти и случайно раскрыл тайну ее появления

Мужчина всю жизнь страдал от перхоти и случайно раскрыл тайну ее появленияФото: Globallookpress.com

Пользователь Reddit, всю жизнь страдавший от перхоти, поделился историей о том, как случайно раскрыл тайну ее появления.

Мужчина признался, что перхоть преследовала его с детства. Когда он вырос, то начал использовать специальный шампунь против перхоти. Рассказчик посчитал, что средство помогло ему избавиться от перхоти, и продолжал мыть им голову на протяжении 15 лет.

Однажды парикмахер героя истории заметила, что от его волос сильно пахнет серой, и, узнав о специальном шампуне, посоветовала перестать им пользоваться. Он прекратил, хоть и опасался, что перхоть вернется. Вопреки своим ожиданиям мужчина на долгие годы забыл о своей проблеме.

Однако недавно перхоть неожиданно напомнила о себе. Тогда мужчина впервые задумался о причинах ее появления. Всю жизнь он был уверен, что проблемы с кожей головы были обусловлены генетикой. Несколько долгих вечеров рассказчик провел в попытках выяснить, что вызывает перхоть на его голове.

Он отметил, что настолько сильно уставал, что без сил ложился спать, не высушив голову после душа. Внезапно мужчина решил ввести в строку поисковика сочетание «мокрые волосы и перхоть». Так он узнал, что в мокрых волосах развиваются микробы, которые провоцируют появление перхоти, и констатировал, что выращивал этих микробов на своей подушке в течение многих лет.

В комментариях к посту пользователи поблагодарили автора за то, что он поделился своим наблюдением. Многие признались, что либо они сами, либо их родственники, страдающие от перхоти, тоже ложатся спать с мокрой головой. «Я прожила 29 лет, не понимая, какого хрена я не могу избавиться от перхоти, несмотря ни на что. Я всегда спала с мокрыми волосами. Этот пост меня спас», — написала Flums666.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России предложили ограничить рекламу фастфуда
В России предложили ограничить рекламу фастфуда
Кроссовки Adidas Yeezy Boost 700 – спортивная классика
Кроссовки Adidas Yeezy Boost 700 – спортивная классика
Российский инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Российский инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19
В Европе пожаловались на перебои с поставками вакцины
В Европе пожаловались на перебои с поставками вакцины
Россиянин угнал грузовик и врезался на нем в автомобиль полиции
Россиянин угнал грузовик и врезался на нем в автомобиль полиции
Юлия Савичева: «Уходила от мужа из-за вспыльчивости»
Юлия Савичева: «Уходила от мужа из-за вспыльчивости»
Конфликт с коллегами или смена приоритетов? Почему Наталия Медведева покинула Comedy Woman
Конфликт с коллегами или смена приоритетов? Почему Наталия Медведева
Эксперт рассказал, кто выиграет от антироссийских санкций
Эксперт рассказал, кто выиграет от антироссийских санкций
Как и где купить акции Google? Детальный обзор
Как и где купить акции Google? Детальный обзор
В сети жестоко хейтят победительницу национального отбора Манижу: «Переизбрать!Такое дерьмище песня!»
В сети жестоко хейтят победительницу национального отбора Манижу:
«Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют»: Ольга Бузова накинулась на партнершу Давы по «Танцам со звездами»
«Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют»: Ольга
Победительница народного отбора Манижа дала откровенное интервью: стыдится даже отец
Победительница народного отбора Манижа дала откровенное интервью:

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
Захарова рассказала о поздравлениях западных коллег с 8 Марта
Захарова рассказала о поздравлениях западных коллег с 8 Марта
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу

Еще по теме

Медики раскрыли секрет происхождения перхоти
Девушка случайно раскрыла свою ошибку при мытье головы и избавилась от перхоти
Топ-3 лучших народных способа избавиться от перхоти
Трамп стряхнул с Макрона перхоть в знак «особых отношений»