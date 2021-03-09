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На "Евровидение" от России поедет таджичка с песней "Русская женщина", написанной с израильскими композиторами

На "Евровидение" от России поедет таджичка с песней "Русская женщина", написанной с израильскими композиторами

Стало известно, кто оправится на "Евровидение-2021" от России. В Роттердам поедет 29-летняя уроженка Душанбе Манижа с песней "Русская женщина".

Недавно стало известно, что определять участника "Евровидения-2021" от России доверили зрителям Первого канала. По итогам СМС-голосования стало известно, что большинство симпатий россиян оказались на стороне исполнительницы Манижи.

"Я не облажаюсь, я обещаю. Эту победу я посвящаю своей бабушке, которая всегда верила в меня и мой успех", — заявила Манижа, услышав свое имя. При этом певица расплакалась, не сумев сдержать эмоций.

Манижа смогла обойти в ходе голосования Антона Беляева с его группой Therr Maitz и дуэт #2Маши. Певица из Таджикистана, в детстве переехавшая в Россию, теперь отправится на "Евровидение" с песней "Русская женщина".

"Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я", — цитирует исполнительницу РИА "Новости".

Менеджер Манижи Майя Серикова раскрыла Пятому каналу, что к созданию песни "Русская женщина" также приложили руку композиторы из Израиля.

Мы очень этого хотели, мы к этому очень долго шли, для нас большая неожиданность все это. Пока от счастья плачем. У нее есть история. Она была написана ровно год назад с израильскими друзьями-композиторами. Слова написала Манижа, она соавтор музыки. Вот так родилась композиция "Russian Woman".

В своей песне Манижа высмеивает стереотипы о женщинах. "Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы. Надень подлиннее, надень покороче, Росла без отца, делай то, что не хочешь", — поет артистка. 

Стоит отметить, в последний раз песня на русском языке звучала на "Евровидении" 12 лет назад в исполнении Анастасии Приходько.

Напомним, Нидерланды получили возможность провести "Евровидение" после победы в конкурсе в 2019 году поп-исполнителя Дункана Лоуренса. В 2020 году мероприятие было перенесено на год из-за пандемии коронавируса. Финал "Евровидения-2021" состоится 22 мая в Роттердаме.

Как писал NEWSTES, ранее Киркоров представил песню, с которой поедет покорять "Евровидение-2021".

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По материалам: uposters.ru
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