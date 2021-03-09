На российском рынке труб прошла рекордная сделка

Вадим Карасев

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Крупнейший российский производитель труб, Трубная металлургическая компания (ТМК), купила 86,54 процента Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Это рекордная за последние годы сделка на рынке, ее сумма составила 84,2 миллиарда рублей, говорится в совместном заявлении компаний.

Сделка прошла по цене выше, чем торговались акции ЧТПЗ на Московской бирже. Сразу после объявления их курс в моменте вырос на 20 процентов, после чего скорректировался.

В материале указывается, что все необходимые разрешения и одобрения, в том числе от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) получены. Глава ТМК Дмитрий Пумпянский подчеркнул, что сделка позволит обеспечить энергетическую безопасность России, послужит целям импортозамещения и закроет потребности компаний в специальных видах труб.

В январе этого года скончался председатель совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров. Причиной смерти стало тяжелое заболевание, которым он страдал в последние годы.

На прошлой неделе российская сеть магазинов Fix Price провела первичное размещение ценных бумаг на Лондонской бирже, по результатам которого компанию оценили в 8,3 миллиарда долларов. Основатели сети, Сергей Ломакин и Артем Хачатрян, стали долларовыми миллиардерами.