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Надежда Ермакова: Мы, женщины, пришли сделать этот мир красивее

Надежда Ермакова: Мы, женщины, пришли сделать этот мир красивее
Девочки, девушки, женщины - с нашим праздником! Нежность сильнее мужской силы и упрямства, а мягкость и сексуальность берет если не города, то мужские сердца точно! Сила женщины в слабости - всегда это себе повторяю. Под нашей энергией и улыбкой мужчины становятся мягче и покладистее.

Ощущайте себя всегда истинными леди, носите платья, делайте прически, ходите на каблуках, улыбайтесь и наполняйте этот мир женской энергией и гармонией! Мы пришли сделать этот мир красивее! Больше мы никому ничего не должны! Всем настоящей любви и простого счастья! Рассказывайте, получили уже подарки? Кто получили, хвастайтесь, что вам подарили?
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По материалам: life-dom2.su
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