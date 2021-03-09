Надежда Ермакова: Мы, женщины, пришли сделать этот мир красивее

Вадим Карасев

Девочки, девушки, женщины - с нашим праздником! Нежность сильнее мужской силы и упрямства, а мягкость и сексуальность берет если не города, то мужские сердца точно! Сила женщины в слабости - всегда это себе повторяю. Под нашей энергией и улыбкой мужчины становятся мягче и покладистее.Ощущайте себя всегда истинными леди, носите платья, делайте прически, ходите на каблуках, улыбайтесь и наполняйте этот мир женской энергией и гармонией! Мы пришли сделать этот мир красивее! Больше мы никому ничего не должны! Всем настоящей любви и простого счастья! Рассказывайте, получили уже подарки? Кто получили, хвастайтесь, что вам подарили?