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Настя Стецевят устроила Максиму Колесникову праздник в день рождения

Настя Стецевят устроила Максиму Колесникову праздник в день рождения

Настя Стецевят и Максим Колесников счастливы вместе. С тех пор как они начали встречаться, жизнь Макса наладилась, он научился заразительно смеяться, и у него впервые за всю его жизнь был праздник в день рождения стараниями Стецевят. Девушка подготовилась заранее и устроила настоящий сюрприз, которым удивила избранника.

На телестройке Максим Колесников часто рассказывал про то, как тяжело ему жилось в детдоме, как от него отказывались новые родители. В результате в его жизни совсем не было праздников, ни одного дня рождения он не отмечал. И вообще в такие дни он ходил хмурым и несчастным, но все изменилось, как только в его жизни появилась Настя, пишет newstes.ru.
День рождения у Колесникова 9 марта, и он впервые праздновал его благодаря Насте Стецевят. Она еле дождалась полуночи , к тому времени уже был заказан торт и воздушные шары. Поздравила именинника она так же, как Женя Кузин Сашу Артемову, окунув лицом в торт. Но Максим все равно был счастлив, тем более что приятности на этом не закончились.

По словам Колесникова, теперь он мечтает отметить праздник с друзьями, то есть с бывшими коллегами по телестройке. Свой день рождения он решил использовать в качестве повода для хайпа, а в числе гостей пригласят Никиту Уманского, Диму Чайкова, Алексея Купина и еще нескольких человек. Остается надеяться, что обойдутся без потасовок.

«Прекрасная пара! Так рада за вас!», «Красавчики», «Настя молодец) И Макс для нее будет выкладываться по полной», - считают пользователи.

Экс-участники любят собираться по любому поводу. Периодически на таких вечеринках появляются новые пары, может, и в этот раз кто-то из одиночек найдет свое счастье. Если Максим и Настя не расстанутся, они станут первой парой, кто поженится после закрытия телестройки. Остальные пары, образовавшиеся за последнее время, больше склонны к разводам и постоянным ссорам.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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