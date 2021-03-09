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Названа самая продаваемая исполнительница века

Названа самая продаваемая исполнительница векаАдельФото: @adele

Лондонская певица Адель была названа самой продаваемой исполнительницей века в Великобритании. Об этом сообщает NME.

Артистка возглавила чарт Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI) и обошла таких звезд, как Пинк, Рианна, Мадонна, Дайдо и Эми Уайнхаус. Ее второй альбом «21» также считается самым успешным альбомом, созданным женщиной за последние 20 лет. В стране было продано более шести миллионов копий этого релиза.

В прошлом году был опубликован список самых популярных песен десятилетия. Рейтинг рассчитывался с учетом того, как часто та или иная композиция звучала на британском радио и телевидении. Адель и ее песня Rolling In The Deep заняли второе место, уступив лишь треку Happy Фарелла Уильямса.

Адель — лауреат премий «Грэмми», Brit Awards, American Music Awards и «Оскар» за саундтрек к картине бондианы «007: Координаты "Скайфолл"». В 2014 году достижения певицы отметили на государственном уровне: она была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства. В конце 2018 года поп-звезда заявила, что решила больше не выступать с концертами.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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