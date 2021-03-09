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Названо число желающих стать «Лидерами интернет-коммуникаций» в России

Названо число желающих стать «Лидерами интернет-коммуникаций» в РоссииФото: John Schnobrich / Unsplash

На конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» зарегистрировались более 13 тысяч человек из всех регионов России. Соответствующая информация опубликована в пресс-релизе организаторов конкурса, поступившем в редакцию Ленты.ру.

«Это достойный итог. Мы довольны тем, что смогли вовлечь в конкурс такое количество людей из digital-среды. Возможности для выбора высококлассных кадров были бы даже при вдвое-втрое меньшем числе участников. Но такая цифра обещает, что конкурс пройдет при высочайшей профессиональной конкуренции», — сказала заместитель генерального директора АНО «Диалог» Юлия Аблец.

По ее словам, победители будут востребованы на рынке, однако у конкурса есть потенциал не только как у кадровой площадки, но и как у экспертного объединения.

В свою очередь, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что особенно большой интерес к конкурсу проявили жители Центрального и Приволжского федеральных округов.

«Для нас важно, что в этом Конкурсе получают шансы на развитие карьеры рядовые специалисты, фрилансеры и те, кто только начинает свой путь в профессии».

В настоящее время эксперты конкурса уже начали выборочную проверку заданий, которые участники должны выполнить до старта дистанционного этапа.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. Организаторами конкурса выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

Россия

По материалам: lenta.ru
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