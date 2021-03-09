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Названы лучшие продукты для снятия стресса

Названы лучшие продукты для снятия стрессаФото: Jesse K. / Unsplash

Сезонная депрессия характеризуется низким уровнем энергии, поэтому в начале весны необходимо внимательно следить за своим питанием. Ученые назвали лучшие продукты для снятия стресса, передает портал «ДокторПитер».

«Причина [сезонной] депрессии многофакторна, это дисбаланс химических веществ в организме, влияющий на настроение, недостаток витамина D», — отмечают на портале. Витамином D, например, богата рыба — форель и лосось.

Альтернативой сахару могут служить свежие ягоды — малина и черника. Идеальным обедом для поддержания хорошего настроения станет цельнозерновой хлеб в сочетании с хумусом и курицей.

Возникновению тревожности также может препятствовать животный белок, а также зеленые листовые овощи. Выбросу гормона счастья способствует темный шоколад, он поможет пережить ненастную погоду и отсутствие солнца.

Ранее главный врач клиники «Риммарита», терапевт, диетолог Римма Мойсенко предупредила об опасности неправильного употребления фруктов. Специалист считает, что фрукты, съеденные в неподходящее время, могут навредить организму. Заменять фруктами обычный прием пищи ни в коем случае нельзя, так как это нарушает липидный и углеводный обмен в организме, полагает она.

Россия

По материалам: lenta.ru
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