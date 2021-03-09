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Названы российские города с самыми грубыми водителями

Названы российские города с самыми грубыми водителямиФото: Максим Блинов / РИА Новости

Хуже всего культуру поведения автомобилистов на дорогах оценивают жители Омска и Новосибирска. Соответствующее исследование провел портал по поиску работы SuperJob, его результаты исследования оказались в распоряжении RT.

Так, пешеходы из Омска оценили вежливость на дорогах и соблюдение водителями правил дородного движения (ПДД) в 2,4 балла из 5, а водители поставили другим автовладельцам оценку 3. В Новосибирске этот показатель составил 2,5 и 2,8 балла соответственно.

Следом идет Москва, где пешеходы поставили автомобилистам 3,1 балла, а водители — 3,5. Третье место поделили Санкт-Петербург и Пермь. Владельцы транспортных средств оценили культуру вождения на 3,5 балла, а пешеходы — на 3,0 балла.

Выше всего вежливость на дорогах оценили водители из Красноярска — 3,6 балла. Пешеходы указали более низкий балл — 3,1 — однако город все равно оказался на первом месте.

В опросе приняли участие 13 тысяч водителей и пешеходов из городов-миллионников страны.

В 2019 году российские водители рассказали, что их больше всего раздражает во время вождения автомобиля. Трети автовладельцев не нравится бездумная парковка. На втором месте — несоблюдение рядности, этот вариант выбрал каждый пятый водитель. Затем идет «игра в шашки», она не нравится 15 процентам россиян.

Россия

По материалам: lenta.ru
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