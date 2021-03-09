Новый состав правительства Мордовии определят к лету

Лидия Мартынова

Новый состав правительства Мордовии определят к лету, сообщил в интервью РИА Новости врио главы республики Артем Здунов.

В конце февраля Здунов объявил об отставке кабинета министров Мордовии. Тогда он заявил, что председатель правительства и некоторые министры "самоустранились" от решения проблем республики. Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, до формирования нового состава все министры будут продолжать работу в должности исполняющих обязанности.

Позднее при поддержке АНО "Россия – страна возможностей" был запущен кадровый проект "Моя Мордовия", направленный на поиск руководителей для органов власти республики.

"Для проведения конкурса мы уже привлекли высококлассных специалистов. Я уверен, что уже к лету мы определимся с новыми членами правительства", - сказал Здунов.

Он уточнил, что принять участие в конкурсе смогут все, независимо от места работы и проживания, прежде всего, будут оцениваться профессиональные качества. "Шанс есть у всех", - отметил врио главы республики.