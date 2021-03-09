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NYT: Власти США запланировали серию кибератак на Россию

NYT: Власти США запланировали серию кибератак на Россию

Официальный Вашингтон планирует провести серию кибератак в отношении России, сообщает New York Times, ссылаясь на собственные источники среди должностных лиц. Аналогичная мера рассматривается и в отношении Китая.

Атаки планируется сделать незаметными для простых россиян и всего остального мира, однако чиновники решили оставить их "очевидными для российских разведки, армии и президента". Параллельно с нападением в киберпространстве Штаты введут ряд новых экономических санкций.

Таким путем, говорится в публикации, Вашингтон намерен ответить на якобы имевший место взлом федеральных сетей США российскими хакерами. В Белом доме неоднократно обвиняли Москву в ведении подобной деятельности, но никогда не предоставляли доказательств. По версии американской стороны, атаки были проведены через уязвимости в распространенном ПО SolarWinds. В Кремле, комментируя эти тезисы, назвали российское правительство и государство в целом никак не связанными с вероятными нападениями.

Как сообщал NEWSTES, уязвимость в ПО Microsoft создала угрозу мирового кризиса — около 60 тысяч организаций по всему миру уже подверглись взлому.

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По материалам: uposters.ru
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