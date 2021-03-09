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Обнаружено неизвестное стихотворение Владимира Набокова о Супермене

Обнаружено неизвестное стихотворение Владимира Набокова о СуперменеФото: РИА Новости

В США обнаружено неизвестное стихотворение русского писателя и поэта Владимира Набокова, посвященное Супермену. Об этом сообщает издание The Guardian.

Произведение The Man of Tomorrowʼs Lament («Плач человека завтрашнего дня») написано от лица супергероя, который страдает из-за того, что не может иметь детей от своей подруги Лоис Лейн. Лирический герой Набокова горюет, что, хотя он испытывает сильные чувства, «брак был бы убийством», потому что «взрыв любви» может уничтожить его возлюбленную.

В 1943 году писатель отправил произведение редактору еженедельника New Yorker Чарльзу Пирсу. Набоков поинтересовался, может ли он рассчитывать на адекватный гонорар, а также признался, что испытывает «самые ужасные трудности и страдания, пытаясь овладеть новым языком». Пирс отказался публиковать стихотворение, отметив, что читатели его, скорее всего, не поймут. Это произошло за 13 лет до выхода «Лолиты» — романа, который Набоков считал вершиной своего творчества.

Отмечается, что при написании стихотворения писатель вдохновлялся обложкой комикса «Супермен № 16». На ней Кларк Кент и Лоис Лейн в городском парке смотрят на статую Супермена.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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