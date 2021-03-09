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Оппозиция Армении рассказала, когда "откроет дорогу" в парламент Пашиняну

Оппозиция Армении рассказала, когда "откроет дорогу" в парламент Пашиняну
Представители армянской оппозиции разблокируют входы в здание парламента Армении, если туда приедет действующий премьер-министр страны Никол Пашинян и объявит о своей отставке и проведении досрочных парламентских выборов.

Об этом во вторник заявил один из организаторов новой акции протеста в Ереване Ишхан Сагателян, передает РИА Новости.

Ранее демонстранты перекрыли входы в Национальное собрание с проспекта Баграмяна и с улицы Демирчян, поставив там дополнительные палатки.

"У него есть политическое большинство. Хочет провести выборы? Прямо сейчас заявляю: пусть завтра до 12.00 (11.00 мск) придет в Национальное собрание, подаст в отставку и назначит выборы. Если придет с этой повесткой, мы откроем дорогу", – пообещал Сагателян.

Вместес этим политик высказал уверенность в том, что глава правительства не сделает этого, поскольку ранее прозвучавшие слова о досрочных выборах, по мнению Сагателяна, "очередная ложь".

сообщало, что к зданию парламента Армении после появления новых палаток протестующих стянуты дополнительные силы полиции.
Политика

По материалам: ria.ru
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