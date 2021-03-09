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От рака умерла писательница Татьяна Полякова

От рака умерла писательница Татьяна Полякова

Автор популярных детективных романов Татьяна Полякова скончалась от рака. Писательницы не стало в возрасте 61 года. Смерть подтвердила ее менеджер Валерия Сергеева 8 марта.

«Сегодня от нас ушла Танечка Полякова… Человек такого потрясающего жизнелюбия, что верилось: проклятая онкология обломает об него зубы. Пока были силы, она с юмором относилась даже к этой выматывающей борьбе за жизнь. И продолжала работать, интересоваться всем на свете, читать. Великий книгочей», — отметила агент писательницы.


Татьяна была известна по романам «Тонкая штучка», «Черта с два», «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы», которые впоследствии экранизировали. По мистической случайности, картину «Тонкая штучка» показывали на телевидении накануне, за день до того, как не стало Татьяны Поляковой.  Писательница входила в пятерку самых издаваемых в России авторов.

По данным СМИ, прощание с Поляковой состоится 10 марта в Свято-Успенском Княгинином монастыре во Владимире, где и скончалась Татьяна. Поклонники писательницы тяжело переживают потерю. В социальных сетях они вспоминают о девушке и выражают свои соболезнования близким и родным Татьяны Викторовны.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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