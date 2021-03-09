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Пандемия повлияла на психику порнозвезд

Пандемия повлияла на психику порнозвезд Cherie DeVilleФото: Cherie DeVille

Звезда порно Чери Девилль (Cherie DeVille) пожаловалась на то, что из-за пандемии стала испытывать проблемы с психическим здоровьем, как и многие другие люди. В колонке для интернет-издания The Daily Beast она также привела рассказы коллег, которые испытывают одиночество и тревогу.

По словам актрисы, зачастую в индустрии не принято публично обсуждать тему психического здоровья, так как большинство людей в целом негативно воспринимают занятие порно. При этом сама работа в индустрии далеко не всегда напрямую влияет на ухудшение здоровья, заверила она. Девилль пояснила, что проблемы с психикой провоцируют именно отношение других к участию актеров в фильмах для взрослых и возможные проблемы из-за этого в семье.

Она также рассказала, что несколько ее коллег стали ощущать симптомы синдрома самозванца из-за того, что начали зарабатывать тысячи долларов с помощью сервиса OnlyFans, который дает возможность публиковать интимные фото и видео за деньги. Однако большинство из них в первую очередь жаловались на чувство тревоги и одиночество, так как пандемия изменила привычный ритм их жизни.

«Я экстраверт. И как многие девушки, пришла в порно, так как открыта в общении и люблю быть с людьми, но за время пандемии я почти все съемки проводила в одиночестве у себя дома. А в некоторые дни единственные, с кем я общаюсь, — это мои фанаты. И в общении заметно, что они говорят не со мной, а с персонажем, которого играю в порно», — пояснила Девилль.

По словам порноактрисы, пандемия мешает разделять работу и личную жизнь, поскольку съемочной площадкой стал ее дом, в котором обычно она была самой собой и не играла роль из порнофильма. «Мне не хватает того самого времени на себя», — заключила Девилль.

Ранее порноактриса Мейтленд Уорд (Maitland Ward) описала изменения, которые пандемия коронавируса внесла в индустрию для взрослых. Она констатировала, что коронавирус повлиял на отношение к сотрудникам секс-индустрии и сделал его совершенно другим — теперь люди ищут в порно общения, близости и человечности.

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По материалам: lenta.ru
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