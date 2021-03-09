Пандемия заставила работников во всем мире отказаться от прибавки

Вадим Карасев

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Пандемия коронавируса ослабила рынок труда и привела к тому, что все больше работников по всему миру стали отказываться от прибавки в зарплате. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса сервиса для поиска работы Indeed Inc. Меньше всего амбиции стали проявляться у представителей поколения бэби-бумеров.

Почти все группы работников заявили, что теперь реже просят о повышении зарплаты, чем до эпидемии COVID-19. Однако особенно явно это проявилось у работников в возрасте от 54 до 65 лет: только 51 процент участников опроса из этой группы признались, что чувствуют себя комфортно, прося прибавки на своей нынешней работе.

К поколению беби-бумеров относят тех, кто родился с 1946 по 1964 год. Название поколения связано со всплеском рождаемости в мире после Второй мировой войны.

В целом экономический спад, который спровоцировала пандемия коронавируса, в большей степени повлиял на женщин, чем на мужчин. Главными жертвами называют именно женщин, потому что на их долю пришлось большее число сокращений и увольнений, кроме того, женщины были вынуждены чаще уходить с работы, чтобы присматривать за детьми.

К аналогичному выводу пришли и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «В относительных цифрах потери в сфере занятости были более высокими среди женщин, чем среди мужчин», — сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.