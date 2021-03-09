Песков назвал единственное ограничение на губернаторских выборах

Алексей Вольцев

Каких-то ограничений на перевыборы губернаторов в России нет, важна эффективность работы на посту, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Кремль смотрит на то, когда глава региона долгое время находится на своем посту, и будут ли какие-то изменения.

Ранее в пресс-службе облправительства Ульяновской области сообщили РИА Новости, что губернатор Сергей Морозов намерен участвовать в выборах главы региона в 2021 году. Его полномочия на посту истекают в 2021 году, он возглавляет Ульяновскую область с 2005 года и является старейшим губернатором по времени пребывания главой региона.

"Я ничего не могу вам сказать, не знаю. Каких-то в данном случае ограничений нет, единственное, наверное, ограничение - это те самые критерии оценки эффективности работы. Вопрос, насколько эффективно идет работа и какие результаты. Если работа идет плохо и результаты плохие, то будешь ты выбираться, не будешь - тебя не выберут. И наоборот", - заявил Песков.