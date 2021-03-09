Певица Manizha поделилась эмоциями после победы в отборе на «Евровидение»

Вадим Карасев

Фото: @manizha

Певица Manizha (Манижа Сангин) поделилась в Instagram эмоциями после победы в отборе на «Евровидение-2021» от России. «Вот тебе восьмое марта», — подписала публикацию исполнительница.

«Вы понимаете, как выглядит эта женщина прямо сейчас?» — спросила Manizha, показав на потекший макияж под глазами. «Я вообще не понимаю, что происходит», — резюмировала она. При этом во вторник, 9 марта, у нее запланирован концерт в Москве.

Ранее портал Super показал первые слова певицы за кулисами после победы. Она спросила у своей группы поддержки, понимают ли они, во что ввязались. После этого певица заверила, что она готова к конкурсу, и попросила открыть шампанское.

О победе Manizha с песней Russian Woman («Русская женщина») стало известно вечером 8 марта. Кроме нее в числе претендентов на участие в «Евровидении-2021» от России были Антон Беляев и группа Therr Maitz и группа 2Маши. Коллектив Little Big отказался от участия в отборе на конкурс.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.