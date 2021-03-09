Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Певица Manizha поделилась эмоциями после победы в отборе на «Евровидение»

Певица Manizha поделилась эмоциями после победы в отборе на «Евровидение»

Певица Manizha поделилась эмоциями после победы в отборе на «Евровидение»Фото: @manizha

Певица Manizha (Манижа Сангин) поделилась в Instagram эмоциями после победы в отборе на «Евровидение-2021» от России. «Вот тебе восьмое марта», — подписала публикацию исполнительница.

«Вы понимаете, как выглядит эта женщина прямо сейчас?» — спросила Manizha, показав на потекший макияж под глазами. «Я вообще не понимаю, что происходит», — резюмировала она. При этом во вторник, 9 марта, у нее запланирован концерт в Москве.

Ранее портал Super показал первые слова певицы за кулисами после победы. Она спросила у своей группы поддержки, понимают ли они, во что ввязались. После этого певица заверила, что она готова к конкурсу, и попросила открыть шампанское.

О победе Manizha с песней Russian Woman («Русская женщина») стало известно вечером 8 марта. Кроме нее в числе претендентов на участие в «Евровидении-2021» от России были Антон Беляев и группа Therr Maitz и группа 2Маши. Коллектив Little Big отказался от участия в отборе на конкурс.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Под резиденцию Зеленского в Конча-Заспе стянули Нацгвардию и полицию: что происходит
Под резиденцию Зеленского в Конча-Заспе стянули Нацгвардию и полицию:
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
Борис Джонсон восхитился Елизаветой II после интервью Меган Маркл и принца Гарри
Борис Джонсон восхитился Елизаветой II после интервью Меган Маркл и
В США потребовали объяснить отсутствие санкций по «Северному потоку-2»
В США потребовали объяснить отсутствие санкций по «Северному потоку-2»
Мендель рассказала, что общего между «подлым» Порошенко и Медведчуком и кто из них сильнее
Мендель рассказала, что общего между «подлым» Порошенко и Медведчуком
«Да какие вы певцы!»: стало известно, из-за чего Агутин конфликтовал с Градским
«Да какие вы певцы!»: стало известно, из-за чего Агутин конфликтовал
Юлия Ауг: «Я не воспитывала дочь»
Юлия Ауг: «Я не воспитывала дочь»
Ингеборга Дапкунайте: «Из-за дурацкой вежливости мою фамилию произносят неправильно»
Ингеборга Дапкунайте: «Из-за дурацкой вежливости мою фамилию
Россиян предостерегли от публикации чужих фотографий в соцсетях
Россиян предостерегли от публикации чужих фотографий в соцсетях
Вильфанд спрогнозировал "величавый" уход зимы из европейской части России
Вильфанд спрогнозировал "величавый" уход зимы из европейской части
Певица Manizha поделилась эмоциями после победы в отборе на «Евровидение»
Певица Manizha поделилась эмоциями после победы в отборе на
В России захотели запретить алкоголикам становиться руководителями
В России захотели запретить алкоголикам становиться руководителями

Топ на сегодня

Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных осложнений COVID-19
Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных
Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
Главный инфекционист США оценил рост заболеваемости COVID-19
Главный инфекционист США оценил рост заболеваемости COVID-19
Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
Россияне сняли со счетов 28 миллиардов долларов в иностранной валюте за год
Россияне сняли со счетов 28 миллиардов долларов в иностранной валюте

Еще по теме

Раскрыты первые слова певицы Manizha после победы в отборе на «Евровидение»
Певица Manizha поедет на «Евровидение» от России
Певица Manizha назвала цель участия в «Евровидении»
Российские продюсеры оценили победу певицы Manizha в отборе на «Евровидение»