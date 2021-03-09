Певица Manizha прокомментировала победу в отборе на Евровидение

Анастасия Иванова

Певица Manizha (Манижа Сангин) прокомментировала свою победу в отборе для участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2021 от России.

Артистка опубликовала в Instagram видео, на котором обратилась к поклонникам, продемонстрировав растекшийся макияж.

"Вы понимаете, как выглядит женщина, вот эта женщина прямо сейчас. Я вообще не понимаю, что происходит", — призналась Манижа.

Накануне в эфире Первого канала объявили, что артистка будет петь на Евровидении композицию Russian Woman. По результатам зрительского голосования Manizha набрала 39,7%. Она соревновалась с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши.

Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и число журналистов сократят.