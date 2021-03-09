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Писательница Татьяна Полякова скончалась от рака

Писательница Татьяна Полякова скончалась от рака

Жизнь автора детективов оборвалась накануне. Татьяна Полякова долгое время боролась с раком. Женщина скончалась в возрасте 61 года.


О смерти Поляковой сообщила ее менеджер, Валерия Сергеева. «Сегодня от нас ушла Танечка Полякова... Человек такого потрясающего жизнелюбия, что верилось: проклятая онкология обломает об него зубы. Пока были силы, она с юмором относилась даже к этой выматывающей борьбе за жизнь. И продолжала работать, интересоваться всем на свете, читать. Великий книгочей. Энциклопедические познания и при этом полная включенность в жизнь житейскую. Фирменный оптимизм, мудрость, умение жить в ладу с собой, в гармонии с этим неоднозначным миром. Умение видеть несовершенства жизни, все про них понимать и при этом оставаться на позитиве. Источник тепла и света для близких и не самых близких людей. В ее детективах всегда есть юмор, за что и любимы. Десятилетие она держалась в пятерке самых издаваемых в России авторов. 95 книг! Это еще и памятник трудолюбию. Танечка, искренне и восторженно могу говорить о тебе бесконечно. Только не в прошедшем времени...» — отметила агент писательницы.

Татьяна Полякова скончалась во Владимире, а прощание с ней состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре. Поклонники творчества Татьяны вспоминают ее в комментариях в социальных сетях. «Я люблю русский женский детектив. И мне очень жаль, когда умирают молодые по нынешним меркам люди. Светлая память»; «Очень я ее полюбила читать с самой первой книжки. И язык неплохой, и сюжеты интересные», — делились мнениями читатели детективов Татьяны. 

Полякова начала писать произведения в 1997 году. Она считается родоначальницей жанра «авантюрный детектив». За все время Татьяна написала более 90 книг: последняя из них была закончена осенью прошлого года. Писательница жила вместе с мужем Александром во Владимире, а их сын уехал давно в Петербург.  

Татьяна Полякова числилась в топ-10 самых издаваемых авторов России, а в 2019 году она заняла пятое место. Многие книги Поляковой были экранизированы: «Тонкая штучка», «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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