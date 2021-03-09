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Пьяный водитель на «Шкоде» слетел в реку под Славским: погибла пассажирка


Во Львовской области в районе лыжного курорта Славское днем 8 марта случилось смертельное ДТП. Водитель сел за руль пьяным, на мосту не справился с управлением, и «Skoda Octavia» рухнула в реку. Как сообщила полиция области, водителя удалось вытащить из воды живым, а вот 42-летняя пассажирка погибла.

Пьяный водитель на «Шкоде» слетел в реку под Славским: погибла пассажирка

58-летний водитель был задержан. Ввиду тяжести травм мужчина пока будет находиться в местной больнице. Экспертиза подтвердила, что гражданин был пьян за рулем, а потому мужчине грозят до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что в Украину возвращаются холода, на дорогах возможна гололедица, а потому водителям стоит быть максимально осторожными.

Фото varta1.com.ua

Украина

По материалам: fakty.ua
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