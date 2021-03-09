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Победительница народного отбора Манижа дала откровенное интервью: стыдится даже отец

Победительница народного отбора Манижа дала откровенное интервью: стыдится даже отец

Манижа столкнулась с огромным количеством критики, когда стала победительницей национального отбора. Еще даже не прошли сутки, но о девушке уже заговорила вся страна. К сожалению, большая часть отзывов оказалась плохой. Людям не терпелось выразить критику в адрес молодой исполнительницы, однако, сама Манижа, кажется, гордится своими достижениями. В интервью «Стархиту» она рассказала, как шла «через тернии к звездам» самостоятельно, не полагаясь на чью-либо помощь. Решающим фактором в раскрутке певицы стала социальная площадка Instagram: «Мне хочется быть примером для тех, кто не решается. Доказать, что из «Инстаграма» ты можешь встать на сцену «Ледового». Не нужны ни радиостанции, ни паровозы вложений…»


Однако, карьера для артистки стоила очень много. Из-за ее любви к пению Манижа 10 лет не общалась с отцом. Он, как мусульманский мужчина, считал род деятельности дочки постыдным намеком на проституцию, однако, когда Манижа так сильно преуспела и стала знаменитой, все же одумался и признал ошибку: «Для мусульманских мужчин подобная профессия – это стыд, позор и проституция. Папа не поддерживал меня. Только в этом году он начал проявлять заботу. Мы не общались почти 10 лет. Но ровно год назад он пришел на мой концерт в Москве, хотя я его не приглашала. Потом позвонил и сказал, что, наконец, все понял».

[media=https://www.instagram.com/p/CLZkPi2hLUH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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