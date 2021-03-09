Почти половина коррупционеров в России в 2020 году отделалась штрафами

Алексей Вольцев

Почти половина коррупционеров в России отделалась в 2020 году штрафами, а более трети получили условные сроки, сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

По его словам, в 2020 году российские суды вынесли более 8 тысяч обвинительных приговоров в отношении 9 тысяч человек, которым инкриминировались коррупционные преступления.