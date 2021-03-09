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Почти половина коррупционеров в России в 2020 году отделалась штрафами

Почти половина коррупционеров в России в 2020 году отделалась штрафами
Почти половина коррупционеров в России отделалась в 2020 году штрафами, а более трети получили условные сроки, сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

По его словам, в 2020 году российские суды вынесли более 8 тысяч обвинительных приговоров в отношении 9 тысяч человек, которым инкриминировались коррупционные преступления.

Россия

По материалам: ria.ru
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