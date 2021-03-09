Под Херсоном третий день ищут пропавшую 7-летнюю девочку: что об этом известно

Влада Некрасова

В воскресенье, 7 марта, на Херсонщине пропала девочка возрастом семь лет. Об этом сообщает сайт milena.in.ua.

В Херсонской области в селе Счастливое пропала девочка. Вечером она вышла из дома и не вернулась. Поиски пока не дают результатов. В них участвуют не только полицейские и спасатели, но и родители одноклассников, кинологи, другие местные жители. На помощь херсонцам выехали волонтеры из нескольких регионов Украины — они имеют опыт участия поисковых операциях и неоднократно спасали пропавших людей.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области трое суток искали пропавшую девушку-подростка — причина исчезновения оказалась неожиданной. Напоминаем, что в Киевской области нашли тело 13-летнего подростка, приехавшего с родителями из столицы.