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Под Херсоном третий день ищут пропавшую 7-летнюю девочку: что об этом известно

Под Херсоном третий день ищут пропавшую 7-летнюю девочку: что об этом известно

В воскресенье, 7 марта, на Херсонщине пропала девочка возрастом семь лет. Об этом сообщает сайт milena.in.ua.

В Херсонской области в селе Счастливое пропала девочка. Вечером она вышла из дома и не вернулась. Поиски пока не дают результатов. В них участвуют не только полицейские и спасатели, но и родители одноклассников, кинологи, другие местные жители. На помощь херсонцам выехали волонтеры из нескольких регионов Украины — они имеют опыт участия поисковых операциях и неоднократно спасали пропавших людей.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области трое суток искали пропавшую девушку-подростка — причина исчезновения оказалась неожиданной. Напоминаем, что в Киевской области нашли тело 13-летнего подростка, приехавшего с родителями из столицы.

Украина

По материалам: fakty.ua
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