Появились подробности суда по делу об убийстве российского посла в Турции
Суд в Анкаре вынес обвинительный вердикт по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. 14 человек получили реальные тюремные сроки, в том числе пожизненные, сообщает РИА Новости.
Девятерым причастным к делу дали от 5 до 15 лет тюремного заключения, остальные пять проведут в заключении остаток своей жизни. Пожизненные сроки даны в том числе по статье о терроризме.
Ранее с заседания суда сообщали, что всего подозреваемыми по делу проходили 28 человек, по меньшей мере пятерых из них оправдали.
19 декабря 2016 года в турецкой столице был застрелен тогдашний российский посол в Анкаре Андрей Карлов. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.