Появились подробности суда по делу об убийстве российского посла в Турции

Вадим Карасев

Фото: Эрай Эркылыч / РИА Новости

Суд в Анкаре вынес обвинительный вердикт по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. 14 человек получили реальные тюремные сроки, в том числе пожизненные, сообщает РИА Новости.

Девятерым причастным к делу дали от 5 до 15 лет тюремного заключения, остальные пять проведут в заключении остаток своей жизни. Пожизненные сроки даны в том числе по статье о терроризме.

Ранее с заседания суда сообщали, что всего подозреваемыми по делу проходили 28 человек, по меньшей мере пятерых из них оправдали.

19 декабря 2016 года в турецкой столице был застрелен тогдашний российский посол в Анкаре Андрей Карлов. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.