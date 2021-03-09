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«Полицейская бывает только форма»: разозлит ли новый сериал ТНТ «Девушки с Макаровым» феминисток?

«Полицейская бывает только форма»: разозлит ли новый сериал ТНТ «Девушки с Макаровым» феминисток?

Пока в России сокращают перечень профессий, запрещенных для женщин, в эфир выходит сериал про майора-сексиста. Главный герой проекта «Девушки с Макаровым» в исполнении Павла Майкова — сотрудник, который явно засиделся в звании и которому в подчинение дали четырех «зеленых» выпускниц.


Он над ними издевательски подшучивает, постоянно подставляет, никак не защищает перед начальством и другими коллегами. Все потому, что правоохранитель считает, мол, в органах могут работать исключительно мужчины, а «полицейской бывает только форма, накрайняк – машина». Об этом он и говорит в одном из эпизодов сериала.

«Девушки с Макаровым» выходит в эфир сразу после Международного женского дня – 9 марта. При этом герой Пчелы из «Бригады» — харизматичный мужской персонаж, который ненавидит «слабый» пол. А почему не пустили в эфир 24 февраля, возникает вопрос. Будет интересно, как на сериал отреагируют феминистки, и обвинят ли они его в мизогонии и укреплении стереотипов, с которыми нужно бороться.

Начинающих актрис, исполняющих роли подчиненных Павла Майкова, уравновешивают более известные имена: начальницы Олеси Судзиловской, учтивого полковника Сергея Астахова и сослуживца главного героя Георгия Дронова.

Молодые оперативницы постараются доказать Макарову, что главное в службе — талант и смелость, а не пол, хотя и он тоже дает бонусы. В роли подопечных снялись молодые актрисы Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Влада Ермолаева и Елена Полянская.

По задумке начальства они должны ужаснуться характеру Макарова и настучать на грубияна, постоянно превышающего свои полномочия, а по задумке самого руководителя — уволиться после первого же дня, в который им пришлось выполнять самые абсурдные и отчасти унизительные поручения. Но что-то пошло не так: бывшие студентки серьезно отнеслись к службе с непростым наставником. Вместе с брутальным шефом четверым дебютанткам предстоит блюсти порядок в неспокойном районе, раскрывать неочевидные дела, но при этом не забывать и про личную жизнь.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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