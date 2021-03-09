Полина Гагарина рассказала о своем жутком падении на сцене

Анастасия Иванова

Представителю портала Popcake удалось пообщаться с Полиной Гагариной после ее фееричного выступления на концерте, организованном в честь народного голосования кандидатов на «Евровидение». Разумеется, первым делом мы попросили артистку рассказать, как она чувствует себя после падения на сцене.

«Я упала очень нежно и вообще, сцена — это волшебное место. Тут не падают, тут ничего не происходит. Она спасает, лечит… И это очень сложно было технически все это выполнить. естественно, время. Очень хотелось, чтобы зрители онлайн все это смотрели на одном дыхании и не было никаких перебивок», — с улыбкой поделилась звезда.

Полина также призналась, что ранее она также испытывала трудности на сцене (падала и запутывалась в проводах, вынуждена была исполнять композиции сидя и в других неудобных для пения позах), но все это лишь рабочие моменты, на которые не стоит обращать внимания. К слову, также есть приятная новость для поклонников творчества талантливой певицы: в скором будущем нас ждут новые треки, проекты и фильмы, в создании которых она принимала участие.