Помощник Горбачева ответил Кравчуку на слова об идее сохранить СССР

Вадим Карасев

Михаил ГорбачевФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Первый президент Украины Леонид Кравчук, заявивший об отказе президента СССР Михаила Горбачева сохранить Советский Союз как конфедерацию, пытается переписать историю. Об этом заявил бывший переводчик советского лидера, руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко, передает РИА Новости.

По его словам, в резиденции Ново-Огарево Горбачев предложил руководителям республик договор о конфедеративном союзе. Тогда первый президент России Борис Ельцин, выйдя к журналистам, заявил об уверенности, что такой Союз будет создан. Однако затем от идеи отказались из-за желания Ельцина и других лидеров республик «избавиться» от Горбачева.

Предполагалось, что все республики вошли бы в Организацию Объединенных Наций в качестве полноправных членов, в то время как Союз сохранил бы место в Совете безопасности ООН.

«Это именно суть конфедеративных отношений: безопасность и оборона, а также международные отношения остаются, согласно договору, за Союзом, но при этом суверенные республики, суверенные государства имеют в том числе и в этой сфере большие полномочия», — объяснил Палажченко.

Ранее Кравчук рассказал о возможности сохранить Украину в составе СССР. Ею могли воспользоваться еще в 1991-м перед подписанием Беловежских соглашений. Руководители союзных республик рассматривали возможность сохранения СССР и превращения его в конфедерацию. Такие обсуждения проходили в Ново-Огареве. Он вместе с первым российским лидером Борисом Ельциным пришел с таким предложением к Горбачеву, однако тот отклонил их предложение. Тогда и стало ясно, что «ничего радикально Горбачев не собирается менять», заключил Кравчук.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Вскоре Горбачев сложил свои полномочия.