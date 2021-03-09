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Постпред при ОЗХО высказался о несостоявшемся визите экспертов в Россию

Постпред при ОЗХО высказался о несостоявшемся визите экспертов в Россию
Москва не отзывала предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию для расследования ситуации с Алексеем Навальным, однако констатировала, что оно утратило актуальность, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин.

"Российская сторона не отзывала предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию, а лишь констатировала, что с учетом неконструктивного подхода Технического секретариата оно утратило актуальность", - сказал Шульгин, выступая на 96-й сессии исполнительного совета организации.

Россия

По материалам: ria.ru
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