Постпред при ОЗХО высказался о несостоявшемся визите экспертов в Россию

Лидия Мартынова

Москва не отзывала предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию для расследования ситуации с Алексеем Навальным, однако констатировала, что оно утратило актуальность, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин.

"Российская сторона не отзывала предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию, а лишь констатировала, что с учетом неконструктивного подхода Технического секретариата оно утратило актуальность", - сказал Шульгин, выступая на 96-й сессии исполнительного совета организации.