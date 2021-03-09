Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному

Алексей Вольцев

Германия, Франция и Швеция скрыли от России критически важные для запуска расследования по ситуации с Алексеем Навальным данные, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Вместо готовности к диалогу в ход запущены различные нелепые предлоги для отказа в удовлетворении официальных запросов российской стороны. Причем версии причин менялись одна за другой. Сначала германские власти ссылались на то, что информация относительно формулы якобы обнаруженного токсичного вещества засекречена, поскольку ее разглашение позволило бы российской стороне понять, какими знаниями обладает бундесвер в сфере химического оружия. Затем стали делать упор на то, что Навальный запрещает передавать России какие-либо сведения, включающие его персональные данные... С такой же ситуацией мы столкнулись при обращении к Парижу и Стокгольму", - сказал Шульгин, выступая на 96-й сессии исполнительного совета организации.