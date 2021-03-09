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«Пожалел, что вышел из тюрьмы»: скопинского маньяка загнобили земляки

«Пожалел, что вышел из тюрьмы»: скопинского маньяка загнобили земляки

Виктор Мохов, который на протяжении нескольких лет издевался над двумя девушками, насильно удерживая их в подвале, вышел на свободу. Теперь он обязан прожить шесть лет в родном городе, однако соседи не намерены потакать преступнику.

70-летний Виктор Мохов отсидел в тюрьме 17 лет, но, как говорят, не сильно изменился. По крайней мере, об этом свидетельствуют характеристики на маньяка, составленные за годы его заключения. С этим согласны и местные жители города Скопин — люди не доверяют преступнику, который вернулся в отчий дом. Сотрудница завода, где некогда трудился Мохов, подтверждает негативный настрой соседей. 

«И разговаривает так же, и улыбается, вины за собой не чувствует. Друзей у Мохова тут не осталось. Ему не выжить. Знаю, что в магазинах его обслуживать не станут, в кафе тоже не пустят. Сейчас люди думают его фотографии развесить по городу, чтобы народ знал его в лицо. Родители предупредили своих детей: если пересекутся случайно с Моховым, чтобы не говорили с ним. Думали даже письмо в местную администрацию отправить, чтобы его отселили подальше», — поделилась она. 

Похоже, сам Мохов тоже осознает весь масштаб происходящего и даже скучает по тюремным условиям. «Он понимает, что его здесь затравят, житья не дадут. Обмолвился, что лучше бы на зоне остался. Судя по всему, пожалел, что вышел», — рассказала бывшая коллега маньяка. 

Говорят, один из соседей даже намеревался выкупить дом Виктора, чтобы тот больше появлялся в черте города. «Школьники лазили на участок Мохова перед его приездом. Рассказывали, что дом перекосился, пришел в негодность, бункер затоплен, участок зарос, не пройти. По слухам, один человек вроде даже денег накопил на его жилье, чтобы Мохов уехал отсюда», — высказалась местная жительница.

По мнению женщины, преступник может выручить на недвижимости порядка 200 тысяч рублей. «Хотя с такой историей, боюсь, и за 100 тысяч желающих не найдется. Дом деревянный, краска давно облупилась, замков нет — ни на калитке, ни в доме; крыльцо провалилось, обивка на входной двери разорвалась, форточки на одной петле болтаются, где-то стекла выбиты», — уверила она.

К слову, коллега отмечает, что возвращения Мохова так и не дождалась мать. Пожилая женщина предчувствовала, что сына будут гнобить и оказалась права. «Боялась, что вернется, и никто его здесь не примет. Как в воду смотрела. Не сможет он здесь жить: обломают его быстро. Лучше ему перебираться в другое место, где его никто не знает», — резюмировала она. 

Общество / Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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