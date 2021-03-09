Познер оценил Земфиру и сравнил ее с Высоцким

Вадим Карасев

ЗемфираФото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ведущий Первого канала Владимир Познер оценил таланты певицы Земфиры, а также сравнил ее с Владимиром Высоцким. Своим мнением Познер поделился в интервью для YouTube-канала «И грянул Грэм».

Журналист ответил на вопрос интервьюера о том, считает ли он Земфиру переоцененной или, наоборот, недооцененной артисткой. Познер заявил, что видит певицу как выдающуюся фигуру в своем жанре, которая «обращена к определенной публике».

«Если сравнить ее с Высоцким, то Высоцкий был обращен ко всем, вне зависимости от образования, от уровня, от социального положения, это очень редко бывает, но он обращен ко всем. В какой-то степени то же самое можно сказать о Жванецком — обращен ко всем», — отметил Познер.

По мнению телеведущего, Земфиру нельзя назвать недооцененной певицей. Однако Познер считает, что ее новый альбом станет явлением в пределах той аудитории, которая ее воспринимает.

«Это довольно большая аудитория, но не безграничная», — сказал журналист, добавив, что пока послушал только одну новую песню Земфиры.

Ранее Познер обвинил интернет в том, что из-за доступа к нему у людей становится меньше свободы слова. По его словам, пользователя могут атаковать гневными комментариями, после которых «он больше высказываться, скорее всего, не будет».