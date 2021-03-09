Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан

Анастасия Иванова

Правительство Российской Федерации расширило возможности досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан, в числе которых учителя, врачи, летчики, пожарные, спасатели и ряд других профессий, сообщается на сайте российского кабмина.

Постановление о расширении перечня периодов, включаемых в их трудовой стаж, подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Отмечается, что теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. Главное условие – чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Но особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации, в первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения.

Раньше в их стаже засчитывались только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.