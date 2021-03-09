Пригожин захейтил выбор кандидата на «Евровидение»: «Мы точно проиграем, так еще не позорились!»

Лидия Мартынова

Ресурс «Экспресс-Газета» поделился мнением музыкального продюсера Иосифа Пригожина о вчерашнем народном голосовании, на котором представили 3 претендентов, готовых поехать в Роттердам и побороться за 1 место среди исполнителей других стран на конкурсе «Евровидение». Согласна результатам опроса населения, «битву» за поездку выиграла Манижа, которая вышла на сцену с песней «Russian women».

Пригожин отметил, что к личности победительницы у него абсолютно нет претензий: «Manizha как сама персона — достойная девочка, вопросов нет». Однако, указал на явные недостатки выступления, отметив, что сама песня абсолютно «не цепляет» слушателя: «Я смотрю на вещи всегда следующим образом: могло бы быть это в плеере, в моем треклисте, будут ли мои близкие слушать? Песня должна цеплять. С точки зрения отбора нашего исполнителя могло бы быть хуже. Это не самый худший вариант — в том смысле, что неожиданный».

Шансы на выигрыш России в конкурсе, по мнению мужа Валерии, «совсем невысокие». К слову, продюсера поддержали также и многие пользователи сети, отреагировавшие на событие более резко. «Мы точно проиграем, так еще не позорились!!!» — пишут зрители вчерашнего эфира. Надеемся, что Манижа сможет привести нас к победе!

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