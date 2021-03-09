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Принципы богатства по фэн-шуй: как привлечь финансы и приумножать доходы

Принципы богатства по фэн-шуй: как привлечь финансы и приумножать доходы

Фэн-шуй — популярное восточное учение об энергетических потоках и привлечении счастья. Эксперты рассказали о том, какие принципы фэн-шуй помогут вам привлечь больше богатства и успеха в свою жизнь.


Раскрыть денежный канал можно раскрыть множеством способов. В этом вам также помогут простейшие советы, описанные далее. Они будут полезными как для домохозяек, так и для бизнесменов высшего звена. Помните о том, что богатство — это не деньги, а удовлетворенность жизнью.

Правильный выбор кошелька

Выбор цвета кошелька должен быть правильным. Самый лучший вариант — красный, хотя эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что зеленый цвет не менее полезен. Но главное — помнить о том, что нельзя хранить в кошельке.

Восточные мудрецы утверждали, что нужно избегать опустошения кошелька. Нужно, чтобы в нем всегда лежали хотя бы одна монета и одна купюра. Так ваши доходы будут приумножаться. Если оставлять где-то кошелек, то только в гостиной или прихожей. Ему не место на кухне или в спальне.

Следите за водой


Во-первых, необходимо сделать так, чтобы нигде не капала воды, не протекали трубы. Во-вторых, нужно экономить воду, не проливать ее, не тратить впустую, так как вместе с ней утекут и финансы.

Вода важна не только в своей непосредственной ипостаси. Эксперты советуют ставить на рабочий стол компьютера обои с водой, вешать в рабочем кабинете фотографии океана, реки, моря, водопада и так далее.

Правильные талисманы

В фэн-шуй есть несколько талисманов, связанных со сферой финансов. Самый известный из них — хотэй. Он помогает заводить новые знакомства. Дракон помогает в принятии решений. Трехлапая жаба приносит огромную удачу. Все эти талисманы полезно ставить в прихожей или в непосредственной близости к рабочему месту.

Активация зоны богатства

Ранее мы уже рассказывали о том, как активировать зону богатства в любом доме. Это достаточно долгий процесс, но если вы начнете следовать рекомендациям по активации этой зоны, у вас в жизни появится гораздо больше новых возможностей в финансовой сфере.


Старайтесь проветривать помещение

Этот совет универсален, так как проветривание помогает лучше циркулировать энергии Ци. Пользу можно будет заметить не только в сфере денег, но и в сфере здоровья, любви. Каждый день утром и вечером нужно впускать хотя бы немного свежего воздуха в дом.

Чистота и порядок

Каким бы ни был ваш дом, если в нем царят беспорядок и бардак, то абсолютно то же самое будет происходить и с вашей финансовой жизнью. Недостаточно просто выполнить все описанные выше правила и рекомендации фэн-шуй. Без чистоты в доме от них будет мало толку, потому что только в убранной квартире нормально циркулируют энергетические потоки.

Они переносят созидательную энергию Ци, заполняя ею каждый уголок. Люди, проживающие в таком доме, будут всегда на шаг впереди всех остальных. У них постоянно будут рождаться новые идеи. Избавляйтесь от старых, ненужных вещей, хлама, всего, что не используется и просто валяется без дела. Все сломанное тоже нужно отправлять в утиль.

Особое внимание стоит уделить прихожей и кухне. Прихожая — это место, где энергия находит выход и где она проникает в дом. Там не должно быть ничего лишнего. На кухне не должно быть гор грязной посуды. Желательно, чтобы все лежало на своих местах.

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По материалам: dailyhoro.ru
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