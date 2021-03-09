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Продающиеся в России блины оказались опасными

Продающиеся в России блины оказались опаснымиФото: Виталий Аньков / РИА Новости

Продукция трех марок блинов, продающаяся в России, оказалось опасной для здоровья. Об этом говорится в исследовании Роскачества, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру». Эксперты обнаружили бактерии группы кишечной палочки в замороженных блинах с мясом трех производителей.

Всего проверили 20 торговых марок, кишечную палочку нашли в блинах с мясом от «ВкусВилл», «От Ильиной» и «Морозко». Кроме того, повышенное количество анаэробных микроорганизмов обнаружено у марок «Ашан», «ВкусВилл», «Лента», «Морозко, «От Ильиной» и «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых».

Претензий у экспертов не было к продукции «Сибирская коллекция», также в числе лидеров оказались блины марок Globus, «У Палыча», «Окраина» и Handy Craft.

Ранее в марте Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору продуктов для блинов на Масленицу. Эксперты напомнили, что важно следить за сроком годности и условиями хранения продуктов. Еще они предупредили, что нельзя покупать мясо у случайных лиц и в несанкционированных местах торговли.

В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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