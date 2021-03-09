Производители временно заморозят цены на мясо птицы

Вадим Карасев

Российские производители мяса птицы договорились с торговыми сетями о временной заморозке оптовых цен на свою продукцию на уровне ниже прошлогоднего. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Срок действия неформального соглашения между Национальным союзом птицеводов ("Черкизово", "Продо", ГАП "Ресурс") и участниками Ассоциации компаний розничной торговли (Х5 Retail Group, "Магнит", "Ашан") рассчитан на 3 недели. Стоимость килограмма куриной тушки зафиксирована на уровне 145 рублей.

Подобные меры, как отмечается, были приняты из-за роста спроса на бройлеров на фоне сокращения производства. За первые месяцы 2021 года спрос на мясо птицы вырос на 10-20%, тогда как выпуск сократился на 6,4% вследствие роста цен на яйца, перебоев с поставками, птичьего гриппа и других факторов. Мясокомбинаты в этой ситуации собираются закупать более дорогое мясо и снижать выпуск продукции низкой ценовой категории.

В Минсельхозе отметили, что информацию о соглашении не получали, однако подтвердили наличие дисбаланса между спросом и предложением. В торговых сетях, Федеральной антимонопольной службе и Минпромторге не стали комментировать ситуацию.







