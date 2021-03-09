Простые ритуалы с рисом на богатство и любовь

Вадим Карасев

Существует множество ритуалов, призванных привлечь в жизнь денежное изобилие и помочь позабыть об одиночестве. Благодаря простым, но действенным ритуалам с помощью обычного риска каждый сможет достичь желаемого в короткий срок.

Рис — это не только продукт питания, но и безотказное средство для привлечения в жизнь всяческих благ. Рисовые зерна используют во многих культурах, наделяя их магическими свойствами плодородия, богатства и взаимной любви. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести несколько простых и доступных ритуалов с рисовыми зернами, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, позабыть о бедности и одиночестве.

Ритуал с рисом на привлечение денег

Для этого ритуала потребуются:

глубокая миска или банка;несколько монет;ароматическое масло, привлекающее финансовые потоки.

Ритуал начинают за несколько дней до Полнолуния. В емкость насыпают рис, добавляют несколько капель ароматического масла. После этого в емкость каждый день добавляют по монете, закапывая ее в рисовые зерна со словами:

«Сколько зерен, столько и денег. Луна растет, богатство умножается, процветание в двери стучится, бедность далеко от меня мчится».

В день Полнолуния в емкость кладут последнюю монету, а затем прячут рис с деньгами в укромное место, чтобы привлечь в дом финансовое благополучие.

Ритуал с рисом на любовь

Привлечь любовь знакомого человека можно благодаря угощению из риса. В процессе готовки читают заговор:

«Сколько зерен рисовых, столько и любви. С любовью готовлю, взаимные чувства привлекаю, одиночества больше не знаю».

Если речь идет о том человеке, с которым нет контакта, то рисовые зерна рассыпают на столе, приговаривая:

«Рис рассыпается, по всему свету разбегается. Как до возлюбленного докатится, так и любовь привлечет, счастье ко мне доставит».

Рисинки бережно собирают и кладут в полотняный мешочек. Туда же добавляют фотографию понравившегося человека, чтобы он как можно скорее обратил внимание и пригласил на свидание.