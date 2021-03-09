Простые ритуалы с рисом на богатство и любовь
Существует множество ритуалов, призванных привлечь в жизнь денежное изобилие и помочь позабыть об одиночестве. Благодаря простым, но действенным ритуалам с помощью обычного риска каждый сможет достичь желаемого в короткий срок.
Рис — это не только продукт питания, но и безотказное средство для привлечения в жизнь всяческих благ. Рисовые зерна используют во многих культурах, наделяя их магическими свойствами плодородия, богатства и взаимной любви. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести несколько простых и доступных ритуалов с рисовыми зернами, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, позабыть о бедности и одиночестве.
Ритуал с рисом на привлечение денег
Для этого ритуала потребуются:
глубокая миска или банка;
несколько монет;
ароматическое масло, привлекающее финансовые потоки.
Ритуал начинают за несколько дней до Полнолуния. В емкость насыпают рис, добавляют несколько капель ароматического масла. После этого в емкость каждый день добавляют по монете, закапывая ее в рисовые зерна со словами:
«Сколько зерен, столько и денег. Луна растет, богатство умножается, процветание в двери стучится, бедность далеко от меня мчится».
В день Полнолуния в емкость кладут последнюю монету, а затем прячут рис с деньгами в укромное место, чтобы привлечь в дом финансовое благополучие.
Ритуал с рисом на любовь
Привлечь любовь знакомого человека можно благодаря угощению из риса. В процессе готовки читают заговор:
«Сколько зерен рисовых, столько и любви. С любовью готовлю, взаимные чувства привлекаю, одиночества больше не знаю».
Если речь идет о том человеке, с которым нет контакта, то рисовые зерна рассыпают на столе, приговаривая:
«Рис рассыпается, по всему свету разбегается. Как до возлюбленного докатится, так и любовь привлечет, счастье ко мне доставит».
Рисинки бережно собирают и кладут в полотняный мешочек. Туда же добавляют фотографию понравившегося человека, чтобы он как можно скорее обратил внимание и пригласил на свидание.